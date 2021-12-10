Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit ailesini ziyaret etti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 26 yıl önce Rize Ardeşen'de görevliyken uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Tıraş'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Yılmaz, ziyarette, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Şehit ailesiyle sohbet eden Yılmaz, vatanı için canlarını veren şehitlere olan borçların hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirtti.

Yılmaz'a ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da eşlik etti.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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