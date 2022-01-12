Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Haberler
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ni (CGC) ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ni (CGC) ziyaret etti.

Vali Yılmaz, cemiyet üyesi gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

CGC Başkanı Ali Cihangir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin yaranına yürütülen her türlü çalışmanın arkasında olduklarını belirtti.

Başkan Cihangir, ziyaretin anısına Vali Yılmaz'a plaket takdim etti.

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AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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