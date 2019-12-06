Osmaniye Valisi Coşkun'dan tarihi kalede inceleme

06.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:18

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Harun Reşit Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile yaptığı ziyarette, restore çalışmalarının tarihi dokuyu kaybetmeden gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, bu tür tarihi alanların turizme kazandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Milletvekili Durmuşoğlu da kalemize ulaşımın kolaylaşmasını sağlamak adına belediye, kaymakamlık, özel idare ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

Osmaniye deyince akla kaleler şehrinin geldiğini aktaran Durmuşoğlu, şunları konuştu:

"Kentimizde Toprakkale, Hemite Kalesi, Harun Reşit Kalesi, Kastabala, Karatepe, Açık Hava Müzesi gibi tarihi değerler var. Osmaniye tamamen bir medeniyet ve kültür şehri. Dolayısıyla bu bölgenin gezip görülmesinde büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Özellikle Düziçi ilçemizde mozaik kazı çalışması yapıyoruz. Kadirli'de de kazı çalışmalarımız mevcut. Bunları da inşallah en kısa zamanda gezilecek görülecek yerler listesine alacağız."

İncelemelere, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Kültür Turizm Müdürü Burhan Torun, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Ellek Belde Başkanı Abbas YEŞİLDEMİR ve İl Genel meclis üyeleri de yer aldı.

Kaynak: AA