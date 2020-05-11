OSMANİYE Pedallar sokak hayvanlarını beslemek için çevrildi
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OSMANİYE Pedallar sokak hayvanlarını beslemek için çevrildi

OSMANİYE Pedallar sokak hayvanlarını beslemek için çevrildi
11.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:41

Pedallar sokak hayvanlarını beslemek için çevrildiOSMANİYE'de bir gurup bisikletli, pandemi döneminde gıda bulamakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için pedal çevirdi.

Pedallar sokak hayvanlarını beslemek için çevrildi

OSMANİYE'de bir gurup bisikletli, pandemi döneminde gıda bulamakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için pedal çevirdi. Sepetlerde taşınan 45 kilo kuru mama, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi için kentin farklı noktalarına bırakıldı.

Doğu Akdeniz Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (DOABİS) ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ortak projesi ile pandemi döneminde gıda bulamayan sahipsiz sokak hayvanlarına destek amaçlı mama dağıtıldı. Şehir merkezi ve şehrin dağlık alanları olmak üzere köpek popülasyonunun yoğun olduğu yerlerde bisikletlerle yaklaşık 40 kilometre yol kat eden 10 gönüllü, sepetlerinde taşıdıkları 45 kilo kuru mamayı sahipsiz sokak hayvanlarıyla buluşturdu. Besleme esnasında karşılaşılan 50'ye yakın sokak hayvanı, veteriner hekim Ali Laçinbala tarafından sağlık taramalarından geçirildi.

DOABİS Başkanı Savaş Özdemir, 2015 yılında faaliyete başlayan derneğin şuan 50 üyesi bulunduğunu ve dışarıdan 150 bisiklet severin etkinliklere katıldığını belirterek, Pandemi dolayısıyla sınırlı katılımla 10 bisikletli olarak sokaklardaki hayvanlar için pedal çevirdik. Şehrin dar sokakları dahil insanların ulaşamadığı hayvanlara ulaşmaya çalıştık ve onlara mama dağıtımları yaptık. Yaklaşık 20 kilometre yol giderek Osmaniye Katı Atık Bertaraf Tesislerindeki sahipsiz hayvan odak noktasına geldik ve mamalarımızı dağıttık. Siz evde kalın, Biz onlar için sokaklardayız diye konuştu.

DOĞA BOŞLUK KABUL ETMEZ

Veteriner hekim Ali Laçinbala ise HAYTAP ve bir mama satış sitesi işbirliğiyle, gönderilen 750 kilo mamanın farklı sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle dağıtmaya devam ettiklerini belirtti. Laçinbala, Düz satıhlı Osmaniye'mizde bisiklet sporu çok çok rahat yapılıyor. Ayrıca sahipsiz sokak hayvanları motor gürültüsü olmayan bisikletlerden korkmuyor ve bizlere doğru geliyorlar. Bu sayede sahipsiz sokak hayvanı popülasyonunu sağlık taramalarından da geçirebiliyoruz. Sağlık problemleri gözlemlediğimiz sokak canlarının Osmaniye Belediyesi ekiplerine bildiriyor veya HAYTAP Tedavi Sistemi çerçevesinde şifa olmaya çalışıyoruz. Doğa boşluk kabul etmez. Pandemi dolayısıyla sokaklar insanlar tarafından boşaldı ve sokakların asıl sahipleri bu boşluğu özgürce dolduruyorlar. Sokaklar onların, bizlerde onlar için sokaklardayız dedi.

OSMANİYE Pedallar sokak hayvanlarını beslemek için çevrildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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