Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana gelen olayda bir baba, tüfekle kızını hedef aldı. Yaşananlar, çevredeki kişilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Saldırının hemen ardından çevredeki vatandaşlar babaya müdahale ederek darp etti ve şahıs yaralandı. Osmaniye otogarda baba kızını neden vurdu, vurulan kız öldü mü, yaşıyor mu?

OSMANİYE OTOGARDA BABA KIZINI NEDEN VURDU?

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde elinde tüfekle gelen Mustafa B., kızı Nilgün K.'ye ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bacaklarından yaralanan Nilgün K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Mustafa B.'nin, boşanma aşamasında olduğu eşi nedeniyle kızına yönelik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Ayrıca kızını "kötü yola düşmek" ve "uyuşturucu satıcılığı" ile itham ettiği öne sürüldü.

VATANDAŞLAR BABAYA SALDIRDI

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, saldırıyı gerçekleştiren Mustafa B.'ye müdahale ederek darbetti. Yaralanan baba hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.