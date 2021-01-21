Osmaniye'nin ilk millet bahçesi tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu

Osmaniye'nin ilk millet bahçesi Düziçi'ne bağlı Ellek Beldesi'nde tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Toplamı 24 bin metrekare olacak millet bahçesinin tamamlanan 7 bin metrekarelik ilk etabında yeşil alanlar, kameriyeler, kır düğün salonu alanı, çocuk oyun alanları, kantin ve mescit bulunuyor. 17 bin metrekarelik ikinci etap çalışmalarında ise minyatür futbol ve basketbol sahası, yüzme havuzu ile koşu ve bisiklet parkurunun yer alması planlanıyor.

Yapımı tamamlanan millet bahçesi ile ilgili AA muhabirine bilgi veren Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçeleri projesini açıklamasının hemen ardından 2019 yılında projeyi hazırlayıp bahçenin yapımına başlandığını söyledi.

Hazırladıkları projenin bakanlıkça uygun görüldüğünü ve desteklendiğini dile getiren Yeşildemir, "24 bin dönümlük arazimizin 17 bin metrekarelik bölümü orman vasfını yitirmiş araziydi. Buranın belediyemize tahsisini de tamamladık. İlk etapta tamamladığımız 7 bin metrekarelik bu alanımıza vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bu salgın döneminde özellikle gençlerimizin nefes alıp vakit geçirebileceği bir alana ihtiyacı vardı. Bu alan hem onlar hem de diğer vatandaşlarımız için güzel zaman geçirecekleri bir mekan oldu." diye konuştu.

Yapımı tamamlamam 'millet bahçesi' ile Osmaniye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini de ifade eden Yeşildemir, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Osmaniye'de yapımı tamamlanan ilk 'millet bahçesi' burası. İnşallah çok daha büyüklerini ve güzellerini beldemize kazandırırız. Yapımı tamamlanan alanda yeşil alanlarımız, kameriyelerimiz, kır düğün salonumuz ve yan tarafta çocuk oyun alanları ve spor aletlerimiz bulunuyor. Ayrıca içinde çay ve kahve içebileceğimiz bir kıl çadırımız, kantinimiz, mescidimiz ve tuvaletlerimiz de vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Projemizin ikinci etabında ise 17 bin metrekarelik alana minyatür futbol ve basketbol sahası, yüzme havuzu ile bisiklet ve yürüyüş parkuru yapmayı planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner