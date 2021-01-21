Osmaniye'nin ilk millet bahçesi tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'nin ilk millet bahçesi tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu

21.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:33
Osmaniye'nin ilk millet bahçesi tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu

Osmaniye'nin ilk millet bahçesi Düziçi'ne bağlı Ellek Beldesi'nde tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Osmaniye'nin ilk millet bahçesi Düziçi'ne bağlı Ellek Beldesi'nde tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Toplamı 24 bin metrekare olacak millet bahçesinin tamamlanan 7 bin metrekarelik ilk etabında yeşil alanlar, kameriyeler, kır düğün salonu alanı, çocuk oyun alanları, kantin ve mescit bulunuyor. 17 bin metrekarelik ikinci etap çalışmalarında ise minyatür futbol ve basketbol sahası, yüzme havuzu ile koşu ve bisiklet parkurunun yer alması planlanıyor.

Yapımı tamamlanan millet bahçesi ile ilgili AA muhabirine bilgi veren Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçeleri projesini açıklamasının hemen ardından 2019 yılında projeyi hazırlayıp bahçenin yapımına başlandığını söyledi.

Hazırladıkları projenin bakanlıkça uygun görüldüğünü ve desteklendiğini dile getiren Yeşildemir, "24 bin dönümlük arazimizin 17 bin metrekarelik bölümü orman vasfını yitirmiş araziydi. Buranın belediyemize tahsisini de tamamladık. İlk etapta tamamladığımız 7 bin metrekarelik bu alanımıza vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bu salgın döneminde özellikle gençlerimizin nefes alıp vakit geçirebileceği bir alana ihtiyacı vardı. Bu alan hem onlar hem de diğer vatandaşlarımız için güzel zaman geçirecekleri bir mekan oldu." diye konuştu.

Yapımı tamamlamam 'millet bahçesi' ile Osmaniye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini de ifade eden Yeşildemir, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Osmaniye'de yapımı tamamlanan ilk 'millet bahçesi' burası. İnşallah çok daha büyüklerini ve güzellerini beldemize kazandırırız. Yapımı tamamlanan alanda yeşil alanlarımız, kameriyelerimiz, kır düğün salonumuz ve yan tarafta çocuk oyun alanları ve spor aletlerimiz bulunuyor. Ayrıca içinde çay ve kahve içebileceğimiz bir kıl çadırımız, kantinimiz, mescidimiz ve tuvaletlerimiz de vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Projemizin ikinci etabında ise 17 bin metrekarelik alana minyatür futbol ve basketbol sahası, yüzme havuzu ile bisiklet ve yürüyüş parkuru yapmayı planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Donald Trump Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Demet Özdemir Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Josef De Souza Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Kamala Harris
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'nin ilk millet bahçesi tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 15:57:49. #1.15#
title