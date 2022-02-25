Osmaniye merkezli 6 ilde FETÖ'ye operasyonda 4 tutuklama

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin 'adliye mahrem yapılanmasına'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, adliye içerisindeki mahrem yapılanmasının Osmaniye'deki sorumlularından olduğu değerlendirilen 'Ahmet' kod adlı Ö.Y. tarafından kullanıldığı tespit edilen incelemede Adalet Bakanlığı bünyesinde aralarında icra müdürü, icra müdür yardımcısı, yazı işleri müdürü, zabıt katibi, infaz koruma memuru olarak aktif görev yaptıkları tespit edilen çok sayıda şüpheli ile arama, aranma veya SMS şeklinde ardışık olarak irtibat kurulduğu tespit edildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.O.K., E.M., B.C. ve H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.