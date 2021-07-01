Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun'dan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Uzun, ziyaretinde AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.
AA'nın çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten Prof. Dr. Uzun, personele de görevlerinde başarılar diledi.
Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Uzun'a bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven