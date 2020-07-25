OSMANİYE Düziçi'de saklı cennet Kocakesme Şelalesi
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OSMANİYE Düziçi'de saklı cennet Kocakesme Şelalesi

Düziçi'de saklı cennet: Kocakesme ŞelalesiOSMANİYE'nin Düziçi ilçesindeki Kocakesme Şelalesi, görsel güzelliği ve serinliği ile doğa tutkunu vatandaşların beğenisini topladı.

25.07.2020 08:53 | Son Güncelleme: 25.07.2020 08:58

Düziçi'de saklı cennet: Kocakesme Şelalesi

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesindeki Kocakesme Şelalesi, görsel güzelliği ve serinliği ile doğa tutkunu vatandaşların beğenisini topladı.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), ilçedeki Berke Barajı civarında bulunan Yeşildere Vadisi'nde doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan doğa tutkunları, ilk defa gördükleri vadi içindeki Derebaşı Çayı'nda, onlarca şelalenin olduğu parkurda Derebaşı Yaylası'na kadar yürüdü. Dere içinde oluşan doğal havuzlar ve şelalelerde yüzerek parkuru tamamlayan doğa tutkunları görsel şölene aşık olduklarını söylediler.

PARKUR ANLATILMAZ YAŞANIR

Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, yürüyüşün şahane geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Doğal bitki örtüsü, havuzları, şelalesi, patikası bizleri adeta büyüledi. Zaman zaman su geçişleri yaparak, küçük şelalelerde, doğal havuzlarda yüzerek ve çok güzel bir doğada yürüyerek muhteşem bir gün geçirdik. Bu kadar güzel bir doğada tüm doğaseverler günün bitmesini istemediler. Bölgeye o kadar hayran kaldık ki yakın bir zamanda tekrar gelmeyi planlıyoruz. Bu parkur gerçekten anlatılmaz, yaşanır. Bu güzel günde birlikte yürümekten büyük keyif aldığımız tüm doğaseverlere ve emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

OSMANİYE Düziçi'de saklı cennet Kocakesme Şelalesi

Kaynak: DHA

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