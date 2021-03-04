Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

04.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:28
Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

OSMANİYE'deki trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

OSMANİYE'deki trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntülerde ilk olarak Kuzey Çevre Yolu otoban çıkışındaki kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpıştığı görüldü. Kemal Satır Caddesi'nde minibüs ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza ile güney çevre yolundan ara yola dönüş yapan kamyonun motosiklete çarpma anı da kameralara yansıdı. Rahime Hatun Mahallesi, yeni belediye önü ve Musa Şahin Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde de kavşaklarda özellikle sürücülerin dikkatsizliği sonucu yaşanan kazalar yer aldı. 6 ayrı kazanın daha yer aldığı görüntülerin sonunda ise, 'Yollarda güvenli bir gelecek, sen kurallara uymadığın sürece gelmeyecek' uyarı yazısı paylaşıldı.


Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Nikol Paşinyan
Magazin Alişan Eda Ece Sezen Aksu Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Caner Erkin Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 17:35:23. #1.16#
title