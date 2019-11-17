Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

17.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:42
Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

'nin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı, Kanlıgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle zeytinliklere sıçrayan yangına çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 50 arazöz, 10 su tankı, 5 iş makinesi, 15 teknik eleman ve 200 işçiyle müdahale ediliyor. Tedbir amacıyla yangı bölgesindeki bazı evlerin boşaltıldığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

(İbrahim İmat/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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