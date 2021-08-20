Osmaniye'deki orman yangınında zarar gören evlerin yerine yenisi yapılıyor

Osmaniye'deki orman yangınında evleri ve ahırları kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, devlet desteğiyle yapılacak yeni yapılarına kavuşacakları günü bekliyor.

Osmaniye'deki orman yangınında evleri ve ahırları kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, devlet desteğiyle yapılacak yeni yapılarına kavuşacakları günü bekliyor.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde 28 Temmuz'da başlayan ve Kadirli ilçesi Karatepe köyüne sıçrayan yangında, ormanlık alanların yanı sıra 4 ev ve 12 ahır zarar gördü.

"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" de ilan edilen kentte, zarar gören 4 evden 3'ü kamu kurumları iş birliğinde yeniden yapılıyor, diğeri tadilattan geçiriliyor. Kullanılamaz hale gelen 12 ahır da yenileniyor.

Karatepe köyüne bağlı Sağlamerler Mahallesi'ndeki evleri yangında kullanılamaz hale gelen Fazlı ve Feride Torşahin'e devlet tarafından yaptırılacak yeni evin yapım çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı.

Kullanılamaz hale gelen konut, iş makineleriyle yıkılarak yeni evin yapılacağı zemin temizlendi. Çadırda yaşamını sürdüren Torşahin çifti, yeni evlerine kavuşacakları günü iple çekiyor.

Fazlı Torşahin, AA muhabirine, orman yangını sonrasında, devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Yetkililere teşekkür eden Torşahin, şöyle konuştu:

"Şükürler olsun. Cumhurbaşkanımızdan, Valimizden, Kaymakamımızdan Allah razı olsun. Herkes gereğini yapmak için çalıştı. İş makineleri geldi, eski evlerimizi yıktı ve yenisi için yer hazırlamaya başladı. Bize 1-2 ay içerisinde evimizin teslim edileceği söylendi. Evimizin içindeki bütün eşyalarımız da yandı. Allah razı olsun buzdolabımız, çamaşır makinemiz, ufak tefek eşyalarımız alındı. Allah devletimizden, hayırseverlerden ve kurumlardan razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar. Şu an için çadırda yaşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda yeni evimize kavuşuruz."

"Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin"

Yangında, aynı mahalledeki evi zarar gören Bilal Torşahin de evinin kullanılamaz hale geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. En büyük makamdan en küçüğüne kadar herkes elinden geleni yaptı. Sayın Valimizin talimatıyla yeni evimiz için çalışmalara başlandı. Eski evimizi yıktılar, yenisine başlayacaklar. Allah devletimize zeval vermesin, yokluğunu göstermesin. Herkes yardımcı oldu. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Eski evimizi tamamen yıktılar ve ücretsiz olarak yeni evimizi yapıp teslim edecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner