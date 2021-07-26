Osmaniye'deki deprem İslahiye'de paniğe neden oldu
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Osmaniye'deki deprem İslahiye'de paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'deki deprem İslahiye'de paniğe neden oldu Osmaniye merkez üssü olan 3.4 ve 4.2 büyüklüğündeki iki deprem, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de hissedildi.

Osmaniye'deki deprem İslahiye'de paniğe neden oldu

GAZİANTEP- Osmaniye merkez üssü olan 3.4 ve 4.2 büyüklüğündeki iki deprem, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de hissedildi. Depremler nedeniyle ilçede kısa süreli panik yaşandı.

Osmaniye Düziçi'nde akşam saat 20.57 ve 23.55'te iki ayrı deprem meydana geldi. İlki 3.4, ikincisi ise 4.2 büyüklüğünde olan depremler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de hissedildi. Yaklaşık 3 saatte yaşanan iki deprem nedeniyle İslahiye'de kısa süreli panik yaşandı.

Silah sesleri gecenin sessizliğini bozdu

Yaşanan ilk ve ikinci depremin hemen ardından bazı vatandaşlar ise silahlarına sarılarak, evlerinin cam ve balkonlarından havaya ateş ederek, çevredeki insanları deprem konusunda uyarmaya çalıştı. Gecenin sessizliğini silah seslerinin bozduğu ilçede yaşanan depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osmaniye'deki deprem İslahiye'de paniğe neden oldu
Osmaniye'deki deprem İslahiye'de paniğe neden oldu
Osmaniye'deki deprem İslahiye'de paniğe neden oldu
Osmaniye'deki deprem İslahiye'de paniğe neden oldu
Osmaniye'deki deprem İslahiye'de paniğe neden oldu
Osmaniye'deki deprem İslahiye'de paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal

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