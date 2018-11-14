Osmaniye'deki Belediye Başkanına Silahlı Saldırı Olayı

Silahlı saldırıda yaralanan Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Alpaslan Koca, yanındaki Burak Başaran ve Murat Karakaya ile Osmaniye'de özel bir hastaneye hasta ziyaretine gitti.

Hastaneden çıkışta, henüz belirlenemeyen nedenle Belediye Başkanı Koca ve beraberindekilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Yaralanan Koca ile yanındaki iki kişi özel hastanede tedavi altına alındı.

Burak Başaran buradaki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Özel hastanenin müdürü Ali Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın hastane yanında bulunan kafeteryada gerçekleştiğini söyledi.

Olayda yaralanan Başaran'ın belediyede işçi kadrosunda çalıştığını, Murat Karakaya'nın ise Başkan Koca'nın oğlunun arkadaşı olduğunu öğrendiklerini aktaran Taşçı, "Yaralılarımızdan Başkanımız ve Murat Karakaya'nın durumu iyi. Diz kapaklarından kurşun girip çıkmış. Burak Başaran isimli arkadaşımızın ise durumu kritik, kendisini Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk ettik." dedi.