Osmaniye'deki akrabaları, Derya Yanık'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olmasının gururunu yaşıyor
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Osmaniye'deki akrabaları, Derya Yanık'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olmasının gururunu yaşıyor

Osmaniye'deki akrabaları, Derya Yanık'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olmasının gururunu yaşıyor
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Derya Yanık'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilmesi, memleketi Osmaniye'de yaşayan akrabalarını gururlandırdı.

Derya Yanık'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilmesi, memleketi Osmaniye'de yaşayan akrabalarını gururlandırdı.

Bakan Yanık'ın Kadirli ilçesi Harkaçtığı köyünde yaşayan akrabaları, atama kararını memnuniyetle karşıladı.

Yanık'ın amcasının oğlu olan Muammer Yanık, gazetecilere, akrabalarının Bakan olmasının kendileri gururlandırdığını söyledi.

Derya Yanık'ın tüm akrabalarının mutlu olduğunu anlatan Yanık, "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız güvendi ve atadı. Akrabaları ve yöre insanı olarak çok mutlu olduk. Kadirli, Osmaniye ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın." dedi.

Yanık'ın amcasının kızı Zeliha Ziyanoğlu da akrabalarının görevinde başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Köyümüzden bir kadının Bakan olmasına çok sevindik, gururlandık. Amcamın kızı Derya Yanık'ı Bakan atamasından dolayı Cumhurbaşkanı'mıza da çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Cengiz Yanık ve Mehmet Ziyanoğlu da akrabalarının Bakanlık görevine getirilmesine çok sevindiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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