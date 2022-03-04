OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de ziller teneffüs için değil deprem alarmı için çaldı

Dervişpaşa Anadolu Lisesi'nde Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı

Okul zilinin yerine alarm seslerinin yankılandığı okulda tatbikata harfiyen uyan öğrenciler ilk iş olarak sıraların altına girdi, ardından kontrollü bir şekilde okulu terk edip bahçeye çıktı

OSMANİYE - Osmaniye'de Dervişpaşa Anadolu Lisesi'nde deprem haftası etkinlikleri kapsamında gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı. Okul zilinin yerine alarm seslerinin yankılandığı okulda tatbikata harfiyen uyan öğrenciler ilk iş olarak sıraların altına girdi, ardından kontrollü bir şekilde okulu terk edip bahçeye çıktı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü gereği Osmaniye'de deprem haftası etkinlikleri kapsamında valilik koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından deprem tatbikatı yapıldı. Saat 11.30'da eş zamanlı olarak yapılan tatbikatta 8 bin 442 öğretmen ve 135 bin 645 öğrenci katıldı. Merkez Dervişpaşa Anadolu Lisesinde düzenlenen tatbikatta ilk olarak öğrencilere deprem anında yapmaları gerekenler anlatıldı. Ardından çalan alarmla birlikte öğrenciler sıraların yanlarına diz üstü çökerek başlarını kapattı. Depremin bitmesinin ardından öğrenciler kontrollü olarak sınıflardan daha sonra da okul binasından tahliye edildi. Tahliye sırasında 3 öğrencinin içeride kaldığın belirleyen ekipler sedye ve sandalye yardımıyla öğrencileri binadan tahliye etti.

Deprem tatbikatının ardından Osmaniye Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı. Yakılan ateşler öğrenci ve öğretmenler tarafından söndürüldü. Tatbikat öğrencilere AFAD aracının tanıtılmasıyla sona erdi.