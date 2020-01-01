Osmaniye'de yeni yılın ilk bebeği doğdu

01.01.2020 03:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 03:22

Osmaniye'de yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "İkra" ismi verildi.



Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Nurgül ve Fikret Kıldacı çiftinin saat 00: 05'de 3 kilo 800 gram olarak dünyaya gelen bebeğine İkra ismi verildi.

Anne Nurgül Kıldacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada üçüncü kez annelik sevinci yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.



Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yılın ilk bebeğini ve annesini hastanede ziyaret ederek altın ve çiçek verdi.

Ziyarette AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, AK Parti İl Başkanı Hamza Tor ile Başhekim Tamer Gülsur da bulundu.

Kaynak: AA