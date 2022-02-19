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Osmaniye'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA, Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Karatepe köyünde Necati Kaya'ya ait evin ikinci katında yangın çıktı.

Kaya ailesi ve yardıma giden komşuları, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verildi.

Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Menderes Özat - Güncel

Necati Kaya, Osmaniye, Yangın, Güncel, Haberler

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