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Osmaniye'de yanan ev kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de yanan ev kullanılmaz hale geldi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında üç katlı apartmanın birinci katı kullanılmaz hale geldi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında üç katlı apartmanın birinci katı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Düziçi ilçesi Refikcesur Bulvarı Üzümlü Mahallesi'nde bulunan üç katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Uçar'a ait evden dumanlar yükseldiğini fark eden komşuları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında evde bulunan eşyalar yanarken ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Ekipler tarafından söndürülen evde soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Osmaniye'de yanan ev kullanılmaz hale geldi

Osmaniye'de yanan ev kullanılmaz hale geldi

Osmaniye'de yanan ev kullanılmaz hale geldi

Osmaniye'de yanan ev kullanılmaz hale geldi

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