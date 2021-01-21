Osmaniye'de vefat eden Kore gazisi Karaca Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
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Osmaniye'de vefat eden Kore gazisi Karaca Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

21.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:31
Osmaniye'de vefat eden Kore gazisi Karaca Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde vefat eden Kore gazisi Karaca Erdoğan (91) düzenlenen törenle toprağa verildi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde vefat eden Kore gazisi Karaca Erdoğan (91) düzenlenen törenle toprağa verildi.

İlçeye bağlı Tüysüz Beldesi Büyüktüysüz Mahalle mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Erdoğan'ın yakınları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cemal Ekinci, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan, mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Anıl

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