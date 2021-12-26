Osmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındı

HASANBEYLİ, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ormanlık alanda bitkin halde bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Hasanbeyli Orman İşletme Şefliği ekipleri, ormanlık alanda devriye görevinde bitkin halde bir tilki olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince teslim alınan tilki, Yaban Hayvanı Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Tedavisi tamamlanan tilki, ekiplerce doğaya bırakıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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