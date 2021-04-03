Osmaniye'de, tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu (2)
Demirören Haber Ajansı / Kamil ŞEKER - Haberler | Güncel
HAYATINI KAYBETTİOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kavga ettiği Fevzi A. tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Güney Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİ
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kavga ettiği Fevzi A. tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Güney Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil ŞEKER