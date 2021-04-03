Osmaniye'de, tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu (2)
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Osmaniye'de, tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu (2)

Demirören Haber Ajansı / Kamil ŞEKER - Haberler | Güncel
Osmaniye'de, tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu (2)

HAYATINI KAYBETTİOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kavga ettiği Fevzi A. tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Güney Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kavga ettiği Fevzi A. tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Güney Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil ŞEKER

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