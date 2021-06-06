Tarlada çıkan yangın buğday ekili alana zarar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarlada çıkan yangın buğday ekili alana zarar verdi

Anadolu Ajansı / Cengiz Tozluklu - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, tarlada çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, tarlada çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çolaklı köyü yakınlarındaki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan ile bir biçerdöver zarar gördü.

Tarlada çıkan yangın buğday ekili alana zarar verdi
Tarlada çıkan yangın buğday ekili alana zarar verdi
Tarlada çıkan yangın buğday ekili alana zarar verdi
Tarlada çıkan yangın buğday ekili alana zarar verdi
Tarlada çıkan yangın buğday ekili alana zarar verdi
Tarlada çıkan yangın buğday ekili alana zarar verdi
Tarlada çıkan yangın buğday ekili alana zarar verdi
Tarlada çıkan yangın buğday ekili alana zarar verdi
Tarlada çıkan yangın buğday ekili alana zarar verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cengiz Tozluklu

Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Kenan Doğulu Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Enes Ünal Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarlada çıkan yangın buğday ekili alana zarar verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:53:03. #1.16#

title