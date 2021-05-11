Osmaniye'de tarlada bulunan yaban kedisi yavruları bakıma alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de tarlada bulunan yaban kedisi yavruları bakıma alındı

Osmaniye'de tarlada bulunan yaban kedisi yavruları bakıma alındı
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Kültür Sanat

Osmaniye'de bir çiftçinin tarlasında bulduğu 2 yaban kedisi yavrusu bakıma alındı.

Osmaniye'de bir çiftçinin tarlasında bulduğu 2 yaban kedisi yavrusu bakıma alındı.

Düziçi ilçesi Ellek Beldesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Kınağ, hayvanlara ot toplamak için gittiği tarlasında 2 kedi yavrusu bulunduğunu fark etti.

Kınağ, yaban kedisi yavruları olduğunu saptayamadığı hayvanları önce keçi sütüyle besledi. Daha sonra yavruların kediye benzemediğini fark eden Kınağ, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeliyle Kınağ'ın tarlasına gitti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban kedisi yavrusu olduğunu belirlediği hayvanları koruma altına aldı.

Rehabilitasyon merkezine teslim edilen yavrular, bakımlarının ardından doğaya salınacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Burak Sergen Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Samet Aybaba Sergen Yalçın Mete Kalkavan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de tarlada bulunan yaban kedisi yavruları bakıma alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 15:11:20. #1.16#

title