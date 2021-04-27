Osmaniye'de sulama kanalında boğulan 3 çocuğun cenazesi ailelerine teslim edildi

Osmaniye'de sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulan 3 çocuğun cenazesi ailelerine teslim edildi.

Osmaniye'de sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulan 3 çocuğun cenazesi ailelerine teslim edildi.

Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalında dün akıntıya kapılarak kaybolduktan sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Karataş (10) ile sabah saatlerinde cesetlerine ulaşılan Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) kardeşlerin cenazelerinin Osmaniye Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Çocukların cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cenaze aracına konulan 3 çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gönderildi.

Suda kaybolduktan bir süre sonra bulunan ve hastaneye kaldırılan Saadet Karataş'ın kardeşi Şükran Karataş'ın (9) ise tedavisi sürüyor.

Dün, merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri, ayağının kayması sonucu suya düşmüştü. Kurtarma amacıyla suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapılmıştı. Çevredekiler, Saadet ve Şükran Karataş kardeşleri sudan çıkarmış, Narin ve Remziye Büyükçay ise kaybolmuştu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Saadet Karataş dün hayatını kaybetmişti. Sabah saatlerinde de Büyükçay kardeşlerin cesetlerine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner