Osmaniye'de şok eden görüntüler
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Osmaniye'de şok eden görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Perihan Kara - Haberler | Güncel

Korona virüs tablosuna göre çok yüksek riskli iller kategorisinde bulunan Osmaniye'de tam kapanmada onlarca kişi, ana yolu trafiğe kapatıp askerde hayatını kaybeden yakınları için toplandı.

Korona virüs tablosuna göre çok yüksek riskli iller kategorisinde bulunan Osmaniye'de tam kapanmada onlarca kişi, ana yolu trafiğe kapatıp askerde hayatını kaybeden yakınları için toplandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde minibüs ve otomobillerle ana yolu trafiğe kapatan onlarca kişi havaya silah sıkıp sloganlar attı. "En büyük asker bizim asker", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atan kalabalığı görenler önce durumu asker uğurlaması zannetti. Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Askerde hayatını kaybeden bir yakınları için toplandığı anlaşılan kabalalık, olay yerine gelen polis tarafından dağıtıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de şok eden görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Perihan Kara

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