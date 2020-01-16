Osmaniye'de otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı
Kadirli ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
16.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:00
Kadirli ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Keskin idaresindeki 80 DE 725 palakalı otomobil, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Şehit Fatih Mehmet Zorlu Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Yaralan sürücü 112 Acil servis ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA