Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı
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Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı

Osmaniye'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

16.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:11
Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı

'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Andırın ilçesi yönünden gelen 'ye gelen 'in kullandığı 80 DE 725 plakalı otomobil, Fatih Mehmet Zorlu Caddesi, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu yakınlarında, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Keskin yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkartarak yolda bekleyen ambulansa taşıdı.


Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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