Osmaniye'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
04.10.2020 12:29 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:29
Osmaniye'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salim Güven (30) idaresindeki 80 AAH 432 plakalı otomobil, Haraz Mahallesi Zorkun Caddesi'nde, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hakan Deniz (40) ve Adem Kalay yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman