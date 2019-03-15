Osmaniye'de MHP'nin Seçim Minibüsü Devrildi: 2 Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) ait seçim minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) ait seçim minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet Köksal idaresindeki 80 EV 739 plakalı MHP'nin seçim minibüsü, Kadirli-Kozan yolu Aydınlar köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Ahmet Köksal ile minibüste bulunan Ercan Göktürk yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA