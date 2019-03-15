Osmaniye'de MHP'nin Seçim Minibüsü Devrildi: 2 Yaralı

Osmaniye'de MHP'nin Seçim Minibüsü Devrildi: 2 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) ait seçim minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de MHP'nin Seçim Minibüsü Devrildi: 2 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) ait seçim minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Köksal idaresindeki 80 EV 739 plakalı MHP'nin seçim minibüsü, Kadirli-Kozan yolu Aydınlar köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Ahmet Köksal ile minibüste bulunan Ercan Göktürk yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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