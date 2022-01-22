Osmaniye'de köydeki diyaliz hastasını jandarma ekipleri hastaneye ulaştırdı

HASANBEYLİ, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde kar nedeniyle hastaneye gidemeyen diyaliz hastasının yardımına jandarma ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Kalecik köyünde yaşayan 72 yaşındaki İbrahim Kanbul, kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemedi.

Kanbul'un durumu Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler Kanbul'u zırhlı araçla Osmaniye Devlet Hastanesine götürdü.

Ekipler, tedavisinin ardından Kanbul'u evine bıraktı.

Kanbul, kendisine destek olan jandarma ekiplerine ve devlete teşekkür etti.