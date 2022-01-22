Osmaniye'de köydeki diyaliz hastasını jandarma ekipleri hastaneye ulaştırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de köydeki diyaliz hastasını jandarma ekipleri hastaneye ulaştırdı

Osmaniye'de köydeki diyaliz hastasını jandarma ekipleri hastaneye ulaştırdı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde kar nedeniyle hastaneye gidemeyen diyaliz hastasının yardımına jandarma ekipleri yetişti.

HASANBEYLİ, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde kar nedeniyle hastaneye gidemeyen diyaliz hastasının yardımına jandarma ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Kalecik köyünde yaşayan 72 yaşındaki İbrahim Kanbul, kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemedi.

Kanbul'un durumu Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler Kanbul'u zırhlı araçla Osmaniye Devlet Hastanesine götürdü.

Ekipler, tedavisinin ardından Kanbul'u evine bıraktı.

Kanbul, kendisine destek olan jandarma ekiplerine ve devlete teşekkür etti.

Osmaniye'de köydeki diyaliz hastasını jandarma ekipleri hastaneye ulaştırdı

Osmaniye'de köydeki diyaliz hastasını jandarma ekipleri hastaneye ulaştırdı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

Hasanbeyli, Osmaniye, Jandarma, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title