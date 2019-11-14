Osmaniye'de köy okulunda bilim fuarı açıldı

14.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:18

Kadirli ilçesi Kümbet Köyündeki ilk ve ortaokulda TÜBİTAK desteğiyle bilim fuarı açıldı.

Köydeki iki okulun öğrencileri tarafından hazırlanan 50 proje ortaokulun bahçesinde ve spor salonunda sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, ilkokul ve ortaokula devam eden öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen bilim fuarına katılan öğrenci ve öğretmenleri kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.



Okul müdürü Ümit Kesme de öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları sonucu ortaya çıkan projelerin öğrencilerin ufkunu açacağını belirtti.

Öğrencilerin ilerde ülke yararına olacak buluşların mimarı olabileceklerini ifade eden Kesme, "Her biri ileride bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilirler. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Bu proje çalışmaları, ileride öğrencilerimizin başarılı çalışmalara atacakları imzaların basamağı olacaktır." diye konuştu.

Fuara, Kaymakam Ahmet Arık ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA