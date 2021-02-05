Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

05.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:04
Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, beraberinde Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa As, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı ile Atatürk Caddesi'ndeki denetimlere katılarak, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kaymakam Arık, son günlerde vaka sayılarında artış olduğunu belirterek kurallara uyulmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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