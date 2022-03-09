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Osmaniye'de kesimhanelerde denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmaniye'de kesimhanelerde denetim yapıldı

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler tarafından kesimhanelerde denetim yapıldı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler tarafından kesimhanelerde denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından kentte faaliyet gösteren kesimhanelerde sağlık, hijyen ve teknik konularında denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde kesimhanelerde yapılan işlemler de ayrıca yerinde incelendi.

Denetimlerde sağlık ve hijyen kurallarının çok önemli olduğuna değinilen yazılı açıklamada, "Veteriner hekimler tarafından ilimiz merkez ilçede faaliyet gösteren kesimhanelerde sağlık, hijyen ve teknik konularında denetleme yapıldı. Osmaniye halkının sağlıklı et tüketimini sağlamak için denetimlerimiz devam edecektir" denildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Veteriner, Osmaniye, Tarım, Yerel, Haberler

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