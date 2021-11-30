OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de kaybolan şahsın kullandığı traktör terk edilmiş halde bulundu

Düziçi ilçesinde annesine, "Arkadaşımın tarlasını sürmeye gidiyorum" diyerek evden çıkan Tekin Göl'ün kullandığı traktör jandarma ekiplerince Söğütlügöl köyünde terk edilmiş halde bulundu

Tekin Göl'ün Söğütlügöl köyüne birlikte geldiği tespit edilen şüpheli şahıs gözaltına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde annesine, "Arkadaşımın tarlasını sürmeye gidiyorum" diyerek evden çıkan Tekin Göl'ün kullandığı traktör jandarma ekiplerince Söğütlügöl köyünde terk edilmiş halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Tekin Göl'ün Söğütlügöl köyüne birlikte geldiği tespit edilen şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Bostanlar Köyü Göllüler Mahallesinde ikamet eden Tekin Göl (56), 28 Kasım günü 16.00 ile 17.00 saatleri arasında annesine, "Söğütlügöl'e traktörle arkadaşımın tarlasını sürmeye gidiyorum" diyerek traktörle evden çıktı. Dün öğle saatlerine kadar Tekin Göl'den haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, Söğütlügöl köyü üzerinde bulunan kameraları incelemeye aldı. Onlarca kamera görüntüsünü inceleyen ekipler Tekin Göl'ün kullandığı traktörü Söğütlügöl köyünde terk edilmiş halde buldu. Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde traktörde kan izine rastlandı. Bunun üzerine kamera görüntülerinden Tekin Göl'ün Söğütlügöl köyüne birlikte geldiği tespit edilen şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince traktörün bulunduğu bölgede arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saatlik arama sonucunda Tekin Göl'e rastlanmadı. Arama çalışmalarına gece karanlığından dolayı ara verilirken sabah saatlerinde devam edileceği öğrenildi.