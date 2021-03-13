Osmaniye'de iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye 82 bin 660 lira ceza kesildi
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Osmaniye'de iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye 82 bin 660 lira ceza kesildi

13.03.2021 02:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 02:20
Osmaniye'de iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye 82 bin 660 lira ceza kesildi

Osmaniye'de bir iş yerinde kumar oynayan 11 kişiye, 82 bin 660 lira ceza verildi.

Osmaniye'de bir iş yerinde kumar oynayan 11 kişiye, 82 bin 660 lira ceza verildi.

Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'ndeki iş hanının 4. katındaki iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.

Polisten kaçmak için mekanın bulunduğu iş hanının havalandırma boşluğuna saklanan ve pencereden kaçmaya çalışan 11 şüpheli, ekiplerce yakalandı.

Zanlılara, kumar oynamak, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 82 bin 660 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynamaya yer temin etmekten" adli işlem başlatıldı.

Yapılan araştırmada, iş hanı ve iş yerinin kapı önünün güvenlik kameralarıyla izlendiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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