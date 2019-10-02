Osmaniye'de iki öğretmenin darp edildiği iddiası

02.10.2019 18:00

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim Sen üyeleri, iki kadın öğretmenin darp edilmesine ortak tepki gösterdi.



Sendika üyeleri ellerinde "Öğretmenlere şiddeti kınıyoruz" ve "Eğitime şiddete dur de" pankartlarıyla Atatürk ve Demokrasi Meydanında buluştu.



Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ali Börklü, burada yaptığı açıklamada, İrfanlı Ortaokulunda anasınıfı öğretmeni Neslihan K. ve İngilizce öğretmeni Pınar K.'ya öğrenci velisi tarafından yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.



Son zamanlarda okul içinde ve dışında öğretmenlerin, yöneticilerin maruz kaldığı şiddet olaylarında gözlenen artışın, eğitimin işleyişini ve toplumsal huzuru tehdit ettiğini ifade eden Börklü, şunları söyledi:

"Şiddetin egemen ve baskın olduğu yerde sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamından bahsetmemiz imkansızdır. Çünkü eğitimcilere yapılan saldırı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Biz eğitim çalışanlarını hedef alan bütün saldırılar sona erdirilinceye, bu karanlık şuursuzluk son buluncaya kadar, herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Eğitim çalışanlarına uygulanan şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının kenetlenerek yekvücut şekilde dimdik ayakta olduğunu yerelde ve genelde tüm Türkiye kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz."

Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcisi Ali Tuzcu da öğretmenlere yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu kaydetti.



Öğretmene şiddetin temelinde, ona olan saygı ve sevginin azalmasının payı olduğuna inandığını dile getiren Tuzcu, "Öğretmen asla sahipsiz değildir. Bütün gücümüzle arkadaşlarımızın yanındayız. Öğretmene saldıranlar bilmelidirler ki bunlar aynı zamanda geleceklerini de yok ediyorlar. Bir eğitimciye saldırmak demek, bilime ve ülke geleceğine saldırmak demektir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde eğitimcilere yönelik bu tür saldırılar ilk olmadığı gibi sonda olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Durmaz, Osmaniye Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mahmut Kahraman, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Ahmet Kandemir, sendika üyeleri, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



İrfanlı Ortaokulu'nda anasınıfı öğretmeni Neslihan K. ve İngilizce öğretmeni Pınar K'yı paspas sapıyla darp ettiği öne sürülen C.İ, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA