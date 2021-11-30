Osmaniye'de iki gündür kayıp olan kişiyi arama çalışması başlatıldı - Haberler
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Osmaniye'de iki gündür kayıp olan kişiyi arama çalışması başlatıldı

AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'de iki gündür kayıp olan kişiyi arama çalışması başlatıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tarlaya gittikten sonra iki gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışması başlatıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tarlaya gittikten sonra iki gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Bostanlar Köyü Göllüler Mahallesi'ndeki evinden, iki gün önce sabah saatlerinde, "Söğütlügöl köyüne tarla sürmeye gidiyorum" diyerek traktörle ayrılan Tekin Göl'ün (46) eve dönmemesi üzerine, ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri, Söğütlügöl'de yaptıkları aramada, Göl'ün kullandığı traktörü, park halinde buldu. Yapılan incelemede, traktörde kan izine rastlanınca Göl'ün traktörle Söğütlügöl'e beraber geldiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ve bölgeye gelen AFAD ekiplerinin, Göl için başlattığı arama çalışmalarına, havanın kararması üzerine ara verildi.

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri

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