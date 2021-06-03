Osmaniye'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinin açılışı yapıldı
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Osmaniye'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinin açılışı yapıldı

Osmaniye'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliklerinin açılışı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinin açılış programı düzenlendi.

Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinin açılış programı düzenlendi.

Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi (HEM) bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

HEM Müdürü Ayhan Uyar, burada yaptığı konuşmada, haziran ayının ilk haftasının "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlandığını hatırlattı.

Merkezde, 72 alanda talebe göre 3 bin 648 kurs çeşidi olduğunu aktaran Uyar, kursiyerlerin alacağı derslerle farklı alanlarda öğrenim kazanabileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri kursiyerlerin hazırladığı serginin açılışını yaptı.

Etkinlik, İlker Gökkaya'nın verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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