Osmaniye'de gazilere ziyaret
Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, kentteki gazilere ziyarette bulundu.
Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, kentteki gazilere ziyarette bulundu.
Sancaktar, gaziler Piyade Uzman Çavuş Metin Çelik, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Türkmen ve Jandarma Er Mustafa Atilla'yı evlerinde ziyaret etti.
Ziyarette, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz de yer aldı.