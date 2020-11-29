Osmaniye'de firari ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı
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Osmaniye'de firari ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

29.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:43
Osmaniye'de firari ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişiler ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ele geçirildi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişiler ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ele geçirildi. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişiler ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik iki farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi ile uyuşturucu sattıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 10 gram kannabionid ve 10 gram metamfetamin ile 7 gram eroin ele geçirildi.

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Osmaniye'de firari ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı
Osmaniye'de firari ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN

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