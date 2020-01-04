Osmaniye'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali Göl idaresindeki 80 DN 006 plakalı otomobil, Şehit Ahmet Metlioğlu Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.