Osmaniye'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Osmaniye'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

04.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:00
Osmaniye'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

'nin ilçesinde, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

idaresindeki 80 DN 006 plakalı otomobil, Şehit Ahmet Metlioğlu Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA
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