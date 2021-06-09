Osmaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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Osmaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | 3. Sayfa

- Osmaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Oruçbey köyünde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

- Osmaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Oruçbey köyünde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Oruçbey köyünde buğday tarlasında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz 80 orman işçisi karadan, Adana Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alınan orman yangınından 1 dekarlık ormanlık alan yanarak zarar gördü. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Osmaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Osmaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Osmaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

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