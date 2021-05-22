Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Haberler | 3. Sayfa

- Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı kamerada Osmaniye'de bir sitenin bahçesinde bulunan bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi şahıs önce kamaralara ardından polise yakalandı.

- Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı kamerada

OSMANİYE - Osmaniye'de bir sitenin bahçesinde bulunan bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi şahıs önce kamaralara ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 8572 Sokak'ta bulunan bir sitenin içerisinde bulunan apartmanın önündeki bisikletin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sokak üzerinde keşif yaptıktan sonra bisikleti çalan şahsın M.C.G. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 yaşındaki M.C.G. isimli şüpheli şahıs Çocuk Şube'sine teslim edildiği öğrenildi.

Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat

Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı, araçlar didik didik arandı
Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı, araçlar didik didik arandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Şenol Güneş Emre Belözoğlu Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 14:13:38. #1.16#

title