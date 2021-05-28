Osmaniye'de bahçe kapısı ve araçtan akü hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdı
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Osmaniye'de bahçe kapısı ve araçtan akü hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdı

Osmaniye'de bahçe kapısı ve araçtan akü hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de bir evin bahçe kapısı ile aracın bagajından akü çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'de bir evin bahçe kapısı ile aracın bagajından akü çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Raufbey Mahallesi'ndeki müstakil bir evin demir bahçe kapısı ile Adnan Menderes Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari aracın bagajından akü çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Y.K. ve E.A. olduğunu belirlediği zanlıları gözaltına aldı.

Hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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