Osmaniye'de aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde koronadan öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde koronadan öldü

Osmaniye'de aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde koronadan öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de anne, baba ve iki kız kardeş yakalandıkları koronavirüs nedeniyle bir hafta içinde hayatını kaybetti.

Osmaniye'de yaşayan Ziya Işık, eşi Emiş Işık ve kızları Zeycan ile Songül Işık koronavirüse yakalandı. Sağlık durumları kötüleşen 4 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE KIZLARI VE ANNE VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Hafta başında Zeycan ve Songül Işık hayatını kaybetti. Ailenin acısı henüz taze iken iki kız kardeşten 3 gün sonra anne Emiş Işık koronavirüse yenildi.

EN SON BABA VEFAT ETTİ

Son olarak dünde baba Ziya Işık koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden anne, baba ve iki kız kardeş Osmaniye'de toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 394 kişi vefat etti, 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 394 kişi vefat etti, 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının 'süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediliyor
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor
Prof. Dr. Derya Unutmaz, 'Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum' dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti
Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum" dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde koronadan öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 22:09:35. #1.15#

title