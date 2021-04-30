Osmaniye'de aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde koronadan öldü

Osmaniye'de anne, baba ve iki kız kardeş yakalandıkları koronavirüs nedeniyle bir hafta içinde hayatını kaybetti.

Osmaniye'de yaşayan Ziya Işık, eşi Emiş Işık ve kızları Zeycan ile Songül Işık koronavirüse yakalandı. Sağlık durumları kötüleşen 4 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE KIZLARI VE ANNE VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Hafta başında Zeycan ve Songül Işık hayatını kaybetti. Ailenin acısı henüz taze iken iki kız kardeşten 3 gün sonra anne Emiş Işık koronavirüse yenildi.

EN SON BABA VEFAT ETTİ

Son olarak dünde baba Ziya Işık koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden anne, baba ve iki kız kardeş Osmaniye'de toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı