Osmaniye'de Amanos Dağı eteklerine ekili 330 kök hint keneviri ele geçirildi

Osmaniye'de Amanos Dağı eteklerine ekili 330 kök hint keneviri ele geçirildiOSMANİYE'de jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilin havalandırma filtresinin içinden 250 gram esrar çıktı.

Osmaniye'de Amanos Dağı eteklerine ekili 330 kök hint keneviri ele geçirildi

OSMANİYE'de jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilin havalandırma filtresinin içinden 250 gram esrar çıktı. Amanos Dağı eteklerinde yapılan aramada ise 330 kök hint keneviri ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten temin edilen uyuşturucu maddenin Osmaniye'de piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bahçe ilçesindeki kontrol noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu. Narkotik köpeğiyle otomobilde yapılan aramada, aracın hafalandırma filtresi içerisine gizlenmiş 250 gram plaka esrar bulundu. Araç sürücüsü B.K. ve H.Ç. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

AMANOS ETEKLERİNDE 330 KÖK KENEVİR BULUNDU

Öte yandan, Amanos Dağı eteklerinde hint keneviri ekildiği bilgisini de değerlendiren jandarma ekipleri harekete geçti. Ormanlık alanda yapılan aramada 330 kök hint keneviri bitkisi tespit edildi. Kenevirler toplanarak imha edilirken, kenevirleri ektiği öne sürülen H.A. gözaltına alındı. H.A. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA