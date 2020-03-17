Osmaniye'de 5 kişinin koronavirüs testi negatif çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Osmaniye'de 5 kişinin koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler
Osmaniye Devlet Hastanesi, Osmaniye, Sağlık

Osmaniye'de 5 kişinin koronavirüs testi negatif çıktı

OSMANİYE'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan 5 kişinin test sonucunun negatif çıktığı, hastalık taşımadıkları bildirildi.

17.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:16
Osmaniye'de 5 kişinin koronavirüs testi negatif çıktı

OSMANİYE'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan 5 kişinin test sonucunun negatif çıktığı, hastalık taşımadıkları bildirildi. 

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tamer Gülsür, öksürük ve ateş şikayetiyle kendilerine müracaat eden 5 kişiyi gözetim altına aldıklarını ifade etti. Yapılan tahliller sonucunda 5 kişinin de koronavirüs taşımadığının belirlendiğini dile getiren Gülsür, "Hastanemize başka da müracaat yoktur. Dolayısıyla Osmaniye'de koronavirüse rastlanmadığını tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Hastane olarak her türlü tedbiri de aldığımızın bilinmesini isterim" dedi.Gülsür, açıklamasının sonunda, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs konusunda yaptığı uyarılara tüm Osmaniyelilerin hassasiyetle uyması gerektiğini vurguladı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oğlu duyurdu! Dahiliye Profesörü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Oğlu duyurdu! Dahiliye Profesörü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünyaca ünlü yatırım bankasının korona tahminleri sızdı! Tarih verildi Haber
Dünyaca ünlü yatırım bankasının korona tahminleri sızdı! Tarih verildi
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Putin 'Dünyada bir ilk' diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu Haber
Putin "Dünyada bir ilk" diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Soral Serdar Ortaç Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Ersun Yanal Berkay Şahin Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Ateş Türk Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Osmaniye'de 5 kişinin koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 23:02:20. #1.14#