Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihangir'den, AA Adana Bölge Müdürü Firik'e ziyaret - Haberler
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Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihangir'den, AA Adana Bölge Müdürü Firik'e ziyaret

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihangir'den, AA Adana Bölge Müdürü Firik'e ziyaret

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Başkanı Ali Cihangir, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Başkanı Ali Cihangir, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

Cihangir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, ziyarette AA Adana Bölge Müdürü Firik ile görüştü.

Firik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihangir'den, AA Adana Bölge Müdürü Firik'e ziyaret - Haberler
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