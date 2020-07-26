OSMANİYE Amanoslar'da PKK'ya ait sığınaktan yaşam malzemeleri çıktı
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OSMANİYE Amanoslar'da PKK'ya ait sığınaktan yaşam malzemeleri çıktı

Amanoslar'da PKK'ya ait sığınaktan yaşam malzemeleri çıktıOSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen, toprağa gömülü sığınaktan çok miktarda yaşam malzemesi çıktı.

26.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 26.07.2020 19:44

Amanoslar'da PKK'ya ait sığınaktan yaşam malzemeleri çıktı

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen, toprağa gömülü sığınaktan çok miktarda yaşam malzemesi çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Amanoslar bölgesinde, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerince sürdürülen arama-tarama faaliyetlerinde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir noktada toprağa gömülü sığınaklar bulundu. Gerekli çevre güvenliği alınarak yapılan aramada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla imha edildi.

OSMANİYE Amanoslar'da PKK'ya ait sığınaktan yaşam malzemeleri çıktı

Kaynak: DHA

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